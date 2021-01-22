Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karagümük karşısında alınan galibiyetten dolayı mutluydu. Yalçın hem maç hem de transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca şunları söyledi: "Forvet hattını bir oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Hulk da istediğimiz oyunculardan birisi. Mümkün olursa ve şartlar bize uyarsa o pozisyona takviye istiyoruz. Derbi galibiyetinin ardından bazen konsantrasyon bozukluğu, rehavet oluşturabiliyor. Bugün (dün) çok konsantreydik. Kontrol bizdeydi. Futbolcularım iyi mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptık ve güzel gollerle güzel bir 3 puan aldık. Şampiyonluk konuşmak için erken. Yarışın içinde kalmak istiyoruz."

'Ljajic güç katacak'

"Belli bir oyun şablonumuz oturdu. Her bölgedeki oyuncular ne istediğimizi çok iyi bir şekilde biliyor. Adem Ljajic, geçen sezon koronavirüs olana kadar oynuyordu. Korona olduktan sonra uzaklaştı. Sezon başında sakatlık sorunu yaşadı. 90 dakika oynayacak fizik gücü yok. Takımın içine girmeye başladı. Böyle devam ederse ondan yararlanacağız. Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu anda oynanan oyun için yetenek yeterli değil. Mücadele etmek ve savaşmak gibi durumlar var. Adem de Gökhan da aramıza döndü. Umarım ligin ikinci yarısında onlardan da faydalanırız."