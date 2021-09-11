Süper Lig 'in 4. haftasında Beşiktaş , sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

''Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik. Oyunun durumuna göre oyuncu hamleleri yapacağız. Zor bir periyot olacak bizim için. Ligde farklı kadrolar görebilirsiniz. Belki 6-7 oyuncuyu değiştirip oynayabiliriz. Şu an için Şampiyonlar Ligi'ne 4 günlük bir zamanımız var.''

'Değişik kararlar da verebiliriz'

''Türk ve yabancılarla ilgili bazı kararlar vermek zorundayız. Değişik kararlar da verebiliriz. Tercih yapmak durumunda kalıyorum doğal olarak, tercihler tabii ki tartışılabilir, bugün için böyle bir tercih yaptık.''







