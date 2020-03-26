Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Aspor canlı yayınına bağlanarak gündemi değerlendirdi. Sergen Yalçın, "Oyuncular ne yapıyor?" sorusuna ise kendi tarzıyla komik bir cevap verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Dünya çok ciddi bir tehtid altında. Zor günler geçiriyoruz. Futbol camiasında bu durumdan etkilenenlere geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar.

Beşiktaşlı oyuncular ne yapıyor?

Oyuncularla ilgili hiç bir fikrim yok. (Sergen Yalçın gülüyor) Oyuncular iki gün önce test yaptırdı. Testler negatif çıktı. Oyuncular bireysel programlar dahilinde çalışıyor. Oyuncular şartlar el verdiği sürece çalışmaya devam ediyor. Bu süreler böyle devam ederse oyuncular gücünün yüzde 50'sini kaybeder.

Benim görüşüm şu TFF'den talep gelmediği sürece idman yapmayı düşünmüyoruz. Telekonferans idmanlarına gerek duymuyorum. Milyon dolar kazanan oyuncular profesyoneller zaten. Telekonferans yapıp bunu basına servis etmeye sıcak bakmıyoruz.

"Oyunculara yurt dışı yasağı koyduk"

Hayat ne zaman normale döner bununla ilgili yorum yapmak zor. 10 gündür evden dışarı çıkmıyoruz. Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kararlara uymaya çalışıyoruz. En azından insanların bir temiz hava alması için dışarı çıkması gerekiyor. Ne kadar kısa sürede atlatırsak bu durumu bizim için o kadar iyi.

Oyuncularımızın Türkiye'den ayrılma gibi bir niyeti yok. Uzun uçuşlar yapmak zorunda kalmak zorunda kalacaklar. Kulüp olarak da bunu oyunculara söyledik ve yasakladık.

Vakit geçirmek gerçekten çok zor. Spor falanda yapamıyoruz. Harbi bişeyler yiyoruz. 1 ay sonra ne olacağız bilmiyorum. 5-6 kilo alacağız gibi görünüyor.

Transfer çalışmalarına başlamak istiyoruz ama çalışamıyoruz. Böyle bir çalışmaya girmemiz mümkün değil. Kimse kimseyle görüşmüyor. Toplantı yapmamız çok zor. Bekliyoruz bu sezon bitecek, gelecek sezon ne zaman başlayacak. Ekonomi nasıl olacak? Ekonomiyi nasıl yöneteceğiz onu henüz bilmiyoruz.