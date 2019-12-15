Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi rakip ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın konuştu. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Yalçın, Beşiktaş karşısında yapmak istediklerini ve sahaya sürdüğü kadroyla ilgili bilgiler verdi:

"Büyük takımla oynuyoruz, deplasman takımı gibi oynayacağız. Buradan ne alabiliyorsak bir şeyler almak için elimizden geleni yapacağız. Geçen hafta şanssızlıklar vardı. Girdik atamadık, onlar girdi attı.

"Doğru kadroyu çıkardığımızı düşünüyoruz. Dört kenar oyuncumuz var; bu yüzden ikisini kenara aldık. Oyunun devamında nasıl bir anlayış olacak, göreceğiz. Gökhan'da da Bifouma'da da bir sıkıntı yok, ilerleyen dakikalarda onları da kullanabiliriz."



