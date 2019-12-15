Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Sergen Yalçın, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi konuştu. Yalçın oyun planlarıyla ilgili ipuçları verdi.

15 Aralık 2019, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı öncesi rakip ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın konuştu. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Yalçın, Beşiktaş karşısında yapmak istediklerini ve sahaya sürdüğü kadroyla ilgili bilgiler verdi:

"Büyük takımla oynuyoruz, deplasman takımı gibi oynayacağız. Buradan ne alabiliyorsak bir şeyler almak için elimizden geleni yapacağız. Geçen hafta şanssızlıklar vardı. Girdik atamadık, onlar girdi attı.

"Doğru kadroyu çıkardığımızı düşünüyoruz. Dört kenar oyuncumuz var; bu yüzden ikisini kenara aldık. Oyunun devamında nasıl bir anlayış olacak, göreceğiz. Gökhan'da da Bifouma'da da bir sıkıntı yok, ilerleyen dakikalarda onları da kullanabiliriz."


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