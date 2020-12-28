Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un iyi bir kadrosunun olduğunu vurgulayan Yalçın, kolay bir maç olmayacağının altını çizdi.

'Aboubakar 2 hafta olmayacak'

Annesinin vefatı nedeniyle maç kadrosunda olmayan Aboubakar'a baş sağlığı dileyen Yalçın, "Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Zor bir süreç. Kendisi oynamak istemedi. Normal. Acısı büyük. 2 hafta olmayacak, haftaya da yok. İnşallah kısa sürede toparlar." dedi ve ekledi:

'Josef, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'

"Sezon başından beri kullandığımız oyuncular var. Kazanmak istiyoruz. Buna göre hazırlandık. Zevkli güzel bir müsabaka olur. İyi oynayan kazanır. Adem Ljajic ve Gökhan Töre koşulara başladı. Belki haftaya olabilirler. Birileri gidiyor, birileri geliyor. İdare ediyoruz. Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in ağrı eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız."