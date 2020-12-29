Sivasspor’u 3-0 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncuların iyi performans gösterdiğini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri karşısında doğru futbol oynadıklarını belirtti. 14 lig maçında 28 puan topladıklarını hatırlatan Yalçın, “90 dakikayı bir taca bağlayamazsınız. Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi. Hedefe doğru yürüyen, yarışmacı kimliğini koruyan, zor süreci atlatan ve normalleşmeye başlayan bir Beşiktaş camiası var. İki puan ortalamamız bulunuyor. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilirsek, sona kadar devam edebiliriz. Beklediğimiz pozisyona geldik. İstediğimiz pozisyona gelirken, bir sürü badire atlattık. Ancak sadece sahada kaldık, oynadığımız maçlara odaklandık” diye konuştu.

‘Transferde 1-2 oyuncu...’

Şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu kaydeden Yalçın, “Ocak ve Şubat ayları çok belirleyici olacak. Mart ayında hedefi konuşabiliriz” dedi. Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, “Bir iki oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Transfer bütçemiz var mı bilmiyorum. İmkan olursa transfer yapmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Genç teknik adam yeni yılla ilgilli beklentilerini de şöyle aktardı: “Bir an önce pandeminin bitmesini istiyoruz. En önemlisi taraftarlarımızı istiyoruz. Belki önümüzdeki aylarda, Mart’ta olabilir, maçlar taraftarlara açılabilir.”

Sergen Yalçın farkı...

Beşiktaş’ın başındaki ilk maçına geçen sezon 1 Şubat’taki Rizespor karşılaşmasıyla çıkan Sergen Yalçın, göreve geldikten sonra 2 sezonda 29 maçta 60 puan toplayarak bu alanda ligin en başarılı hocası oldu. Ek olarak Kara Kartal, 2020 yılı içerisinde elde ettiği 60 puanla bu alanda Real Madrid (82), Bayern Münih (79), Milan (79) ve Porto’nun (69) ardından en başarılı Avrupa kulübü oldu.