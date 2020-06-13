Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyet aldı ve kritik 3 puanı rakibine kaptırdı. 90 dakikanın ardından Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarıda oynanan oyunun inanılır gibi olmadığının altını çizen Yalçın, ''Çok istatistik konuşmayı sevmiyorum. Skora bakıyorum, 2-1 mağlubuz. İstatistiklerin bir önemi kalmıyor. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mantalitede oynuyorlar, oyun anlayışımız nasıl... İlk yarıda oynadığımız oyun inanılır gibi değil. 5 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Bugün Ersin ve Rıdvan'ın performanslarından memnunum. Ersin, iyi bir kaleci olacağının sinyalini verdi, gollerde çok bir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan da keza Beşiktaş'a çok şey verebilir'' dedi ve ekledi:

'Yollarımızı ayırmamız gerekenlerle ayıracağız'

''Bu 3 aylık süreç herhalde kafaları başka yere götürmüş. 5 oyuncumuz yurt dışındaydı, geç ''hazırlanma imkanı buldular. Bunlar kesinlikle bir bahane değil. Önümüzü yavaş yavaş göreceğiz. Kalan haftalar, bütün oyuncular için test niteliğinde olacak. Devam etmemiz gerekenler, devam edecekler. Yollarımızı ayırmamız gerekenlerle ayıracağız. Çok çalışılarak düzeltilecek bir şey değil son vuruşlar. Bazı şeyler çalışarak değişmiyor. Gökhan Gönül bile 2-3 gol atamadık. Erken atsaydık belki farklı olurdu. Antalyaspor daha akıllı oyunu tercih etti."







