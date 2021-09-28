Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Ajax'a2-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın genç futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Maçtaki ilk pozisyonu biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocukların iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Serdar Saatçı çok iyi oynadı. Berkay Vardar da 15-20 dakikalık bölümde iyi oynadı, çocukların mücadelesinden memnunuz. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. Sporting maçları gruptaki durumumuzu belli eder. Bende bir sakatlık yok ama ayağa kalkarken biraz dizim ağrıdı. Çok şükür bugün bir sakatlık vermedik. Hep olmayan oyuncuları konuşuyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Olan oyuncuları konuşup onlarla beraber bir şeyler yapmak çok daha önemli. Her takımda sakatlar olabilir. Milli aradan daha güçlü döneceğiz. Umut Meraş'ın ciddi bir problemi yok.