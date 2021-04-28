Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de bu akşam Çaykur Rizespor’la oynayacakları mücadele öncesinde dün oyuncularıyla bir araya geldi. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman öncesinde oyuncularıyla toplantı salonunda biraraya gelen tecrübeli teknik adamın, kritik bir deplasmana çıkacaklarının vurgusunu yaptığı bildirildi. Yalçın’ın, “Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yarışta önemli bir avantajımız var. Ancak kimse puan farkına odaklanmasın. Artık kalan 5 haftada her maçımız final. Konsantrasyonumuzu bozmadan kazanmaya devam ederek camiamızı şampiyonlukla buluşturacağız” dediği öğrenildi.

Önce idman sonra yolculuk

Kartal, Süper Lig’in 38. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları yaptı. Taktik uygulamalarla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a giden Beşiktaş, kara yoluyla Rize’ye geçip kampa girdi.

Deplasmanda 5 puanlık kayıp

Kartal, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.







