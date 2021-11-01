Beşiktaş ’ın Hatay deplasmanında 3 puanı bırakması, teknik direktör Sergen Yalçın’ı maç sonunda sinirlendirdi.

Yeni Hatay Stadı’nda 1-0 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına sert sözlerle yüklenen Yalçın, “Derbi sonrası herkes lig bitmiş havasına girdi. O galibiyetin anlam kazanabilmesi için arkasının gelmesi gerekirdi. Sadece iç sahada aldığımız puanlarla hedefe varamayız. Deplasmanda etkili olamıyoruz. Sezonun en kötü maçını oynadık. Artık kredimiz kalmadı” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım