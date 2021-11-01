MENÜ

Sergen Yalçın'dan oyuncularına "Sezonun en kötü maçı"

Beşiktaş’ın Hatay deplasmanında 3 puanı bırakması, teknik direktör Sergen Yalçın’ı maç sonunda sinirlendirdi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
- A +
Sergen Yalçın'dan oyuncularına 'Sezonun en kötü maçı'

Beşiktaş ’ın Hatay deplasmanında 3 puanı bırakması, teknik direktör Sergen Yalçın’ı maç sonunda sinirlendirdi.

Yeni Hatay Stadı’nda 1-0 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına sert sözlerle yüklenen Yalçın, “Derbi sonrası herkes lig bitmiş havasına girdi. O galibiyetin anlam kazanabilmesi için arkasının gelmesi gerekirdi. Sadece iç sahada aldığımız puanlarla hedefe varamayız. Deplasmanda etkili olamıyoruz. Sezonun en kötü maçını oynadık. Artık kredimiz kalmadı” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...