Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Süper Lig’de dakikası bulunmayan Kevin N’Koudou, problemini geride bıraktı.

Takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli kanat oyuncusuyla geçen hafta özel bir görüşme yapan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Denizlispor karşılaşmasıyla beraber kendisinden en iyi şekilde geri dönüş istediği belirtildi. Yalçın’ın görüşmede, “Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e yeni bir başlangıç yapacağız. Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacağımız maratonda, Milli araya kadar geçecek 3 haftalık süreçte senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum. Bunun için kendini hazır tut” dediği öğrenildi.

Sakat olmasına rağmen kadroda tutuldu

Kadro dışı bırakılmadan önce bir problemi olmamasına rağmen sık sık sakatlığını bahane edip oynamayan Douglas’ın aksine hazır olmasa bile görev isteyen N’Koudou, azimli tavrı sebebiyle Sergen Yalçın tarafından beğeniliyor. Yalçın, transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den alınan Rachid Ghezzal’a yabancı kontenjanında yer açmak için o dönem sakat olmasına rağmen N’Koudou’yu kadroda tutup, Boyd’u liste dışına göndermişti. Fransız kanat oyuncusunun, bu hafta boyunca yapılacak çalışmalarda kendisini en iyi şekilde hazırlayıp Denizli mücadelesiyle ilk 11’deki yerine geri dönmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım