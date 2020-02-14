"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın göreve gelir gelmez ikide iki yaptı. Ayağının tozuyla; camianın havasını tazeleyen, oyuncularının bazı davranışlarını değiştiren ve en önemlisi takımın kazanma arzusunu üst seviyeye yaklaştıran Sergen Hoca, bugün en kritik maçlarından birine çıkacak.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberi şöyle;

Medipol Başakşehir ile sadece Beşiktaş’ın değil, ligin de kaderini önemli ölçüde ilgilendiren bir sınava çıkacak olan siyah-beyazlı teknik adam sahaya çok farklı bir kadro sürebilir. Kart cezalısı olduğu için, “Acaba Gökhan Gönül’ün yerine kim oynayacak” sorusunu kendisine de soran Sergen Yalçın üç farklı çözüm yolu buldu. Gönül’ün alternatifi olan Douglas’ın maç eksikliğini göz önünde bulunduran Sergen Hoca, Necip seçeneğine döndü.

Fakat, futbolculuğu döneminde beklenmedik paslar atarak herkesi şaşkına çeviren Sergen Yalçın, antrenmanlarda yine sürpriz bir pas atmış. Hoca bu pası Jeremain Lens’e göndermiş. Taktik çalışmalarda Hollandalı oyuncuyu sağ bekte deneyen Sergen Yalçın, Lens’i bugün ilk 11’de oynatırsa hiç şaşırmam."