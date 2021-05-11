Ligde 81 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun bir numaralı adayı olan Siyah-Beyazlılar, 41’inci hafta karşılaşmasında bugün Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Fenerbahçe’nin 2, Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş’a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük’ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kartal’ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak... Ancak 4 puan gerçeğini de unutmayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Karagümrük’ü mutlaka yenerek son maça galibiyetin yanı sıra beraberlik seçeneğini de bırakarak stres seviyesini azaltmak istiyor.





Sekiz mücadele tek santrfor!

Beşiktaş’ta sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic’e, Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı ile Vincent Aboubakar’ın geçmeyen ağrıları da eklenince, Siyah-Beyazlılar son 9 maçın 8’inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Bernard Mensah’ın da sakatlanması ve Atiba Hutchinson’ın da sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıkacak. Galatasaray maçında oynamayan N’Koudou ise bu akşam ilk 11’de olacak.

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Hatay maçında olduğu gibi...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçında defans hattını değiştirmeden; Rosier, Vida, Welinton ve N’Sakala’dan oluşturacak. Orta sahayı yine Josef de Souza’ya emanet edecek olan Yalçın, hücum hattında cezalı Atiba’nın yerine Dorukhan’a görev verecek. Ghezzal, Dorukhan, Ljajic ve N’Koudou’nun önünde santrfor olarak Larin görev yapacak. Galatasaray derbisine sol açıkta başlayan Larin, bu akşam Hatay mücadelesinde olduğu gibi Karagümrük karşısına da forvet bölgesinde çıkacak.

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