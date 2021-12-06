Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Bizim için çok sağlıklı geçmedi

Bir Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapmak isterim. Gerçekten iyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı, bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk.









Ciddi bir tecrübe kazandık

Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık öncelikle. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı.

5-6 oyuncu değişebilir

Yarın oynanacak maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur. Yarın, biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. 3 gün sonra maç, oyuncuları çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunu da düşünürsek, yaklaşık 5-6 oyuncu, biraz farklı oynamayı düşünüyoruz.

Puan veya puanlar almak istiyoruz

Bu oyuncular da sürekli oynayan oyuncularımız. Yarın da biraz daha dinç, daha güçlü oyuncularla başlamayı düşünüyorum hafta sonunu da düşünerek. Puan veya puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızın biraz dinlenmesi lazım. Sonuçlar, oyuncuları psikolojik olarak da yormaya başladı. Onlar da çaba sarf ediyor. Onların da işi kolay değil. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, inşallah yarın güzel bir oyun olur.