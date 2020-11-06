Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Necip dün akşam bir rahatsızlık yaşadı. Ateşi çıktı. O yüzden kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Olur böyle takımlarda. İnşallah o da kısa sürede iyileşir ve takıma döner. Geçmiş olsun diyelim.

Josef'i sanki biliyormuşuz gibi kadroya alındığı söyleniyor. Bizim bir şey bildiğimiz yok. Tahmini olarak almak zorundaydık. Tahkim kararı açıklandığında bizim uçak kalkıyordu o sırada. Yani biz Josef'in kararını geç öğrendik. Ne yapsaydık, kadroya almasaydık da ertesi gün mü getirseydik buraya. Biz ihtimal dolayısıyla onu kadromuza aldık. Buraya fazla geldik. İnşallah o da böyle kırmızı kartlar görmez, takımı yalnız bırakmaz.

Zor bir maça çıkıyoruz. 2 haftadır kazanıyoruz. Nkoudou ve Gökhan da milli aradan sonra iyileşecek ve tam kadro olacağız. Milli araya moralli girmek istiyoruz. İnşallah bugün kazanacağız. İyi bir oyuncu Dorukhan. Eski günlerine geri dönüyor yavaş yavaş. Onu da anlamak lazım. Kolay değil 10 aydır oynamıyor. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım."