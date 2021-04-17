İki farkı yakaladığı maçta Ankaragücü'ne puna kaptıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından üzgün olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı 2-0’ı yakaladıktan sonra iki penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu. Bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan’ın yerine Mensah’ı aldık oyuna ama maalesef performansı aşağıda. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem’i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında kaldı. Demek ki farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için" dedi.

'Rakipten iki oyuncu atılmalıydı'

Sergen Yalçın maçın hakemi Halis Özkahya'nın yönetimine de tepki gösterdi. Kartal'ın hocası, "Rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada" şeklinde konuştu. Salı günü oynayacakları Sivas maçı için Yalçın şunları söyledi: Sivasspor’un çok fazla final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha 7 maçımız var, hepsi zor. Eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz.