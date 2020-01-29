Beşiktaş’ta beklenen gelişme oldu, Abdullah Avcı’nın vedası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın oturdu.

1.5 yıllık anlaşma...

Avcı ile yolları ayırdıktan hemen sonra teknik direktör arayışına başlayan siyah-beyazlı yönetim, 15 Ocak’ta BtcTurk Yeni Malatyaspor’daki görevini bırakan 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Yarın idmana çıkıyorum'

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı Candaş Tolga Işık'a yapan Yalçın, "Her konuda anlaştık. Yarın(Bugün) ilk antrenmana çıkıyorum. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah."

Para konuşmadı

Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konuların hiç gündeme gelmediği belirlendi.

1.5 yıllığına 6 milyon TL

Genç teknik adamın koşulsuz şartsız sözleşme imzalamayı kabul ettiği öğrenildi. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Yalçın'a 1.5 yıllığına 6 milyon TL ödenecek. (Skorer)