Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı, takımını bu sezon çifte şampiyonlukla buluşturmak için geri sayımda bulunuyor. Süper Lig’de son 4 haftaya ikinci Fenerbahçe’nin 5 puan önünde lider olarak giren takımını mutlu sonla buluşturmanın planlarını yapan Sergen Yalçın, oyuncularını bugün oynayacakları kritik Hatayspor mücadelesine özel olarak hazırladı. Başarılı hocanın, dünkü idman sonrasında yapılan kamp toplantısında oyuncularıyla bir araya gelip, “Ligin sonuna avantajlı bir şekilde giriyoruz. Ancak henüz biten bir şey yok. Bundan dolayı herkesin aklında sadece Hatayspor mücadelesini kazanmak olsun. Puan farkına takılıp kalmak yok. 4 maçtan 7 puan çıkarmayı düşünmek yerine kalan tüm mücadelelerimizi tek tek kazanmaya odaklanmalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘Puan kaybı istemiyorum’

Hatayspor’un zorlu bir rakip olduğunu belirten Yalçın’ın, “Rakibimiz, aldığı sonuçlarla ne kadar dikkat edilmesi gereken bir kulüp olduğunu gösteriyor. Evimizde oynayacağımız mücadelenin başından sonuna kadar savaşmamız gerekecek. Görev alan herkesten elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum. Puan kaybına tahammülüm yok” diyerek sözlerini tamamladığı kaydedildi.

Orhan Yıldırım



