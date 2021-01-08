Çaykur Rizespor karşılaşmasında 77. dakikada oyuna giren Ajdin Hasic, Kayserispor karşılaşmasının ardından da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Siyah-Beyazlı forma altında ilk gollerini son 2 maçta kaydeden 19 yaşındaki genç golcünün bu performansı, hocası Sergen Yalçın'ın da takdirini kazandı. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından Boşnak futbolcuyu ortaya koyduğu futboldan ötürü tebrik ederken, "Genç ve yetenekli bir oyuncusun. Böyle gidersen tahtımı elimden alacaksın" dediği öğrenildi.

Milli takımı istiyor

Hasic'in de hocasının bu sözlerine karşılık olarak, "Bana inandığınız ve güvendiğiniz için size minettarım. Bu güveni boşa çıkarmayıp, elimden gelenin fazlasını yapacağım" dediği öğrenildi. Bu arada 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de görev yapmaktan dolayı bir hayli mutlu olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak da çarpıcı bir açıklamada bulunan yıldız sağ kanat oyuncusu, "Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok isterim. Bosna Hersek buna izin vermeyebilir. Ancak bana Türkiye'den teklif gelirse Ay-Yıldızlı formayı giymek için elimden geleni yaparım" diye konuştu.

Süleyman Hatısaru