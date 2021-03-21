Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın 1 puandan memnun olmadıklarını dile getirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları!

Bir puandan memnun değiliz. Oynanan oyunun karşılığı bir puan olmamalıydı. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra müsabakayı bitirecek pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Kötü mü? Kötü değil... Öteki rakibimizin 1 puan önüne geçtik.

"Çok iyi oynadık ve mücadele ettik"

Çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Skor dışında oynanan oyundan çok memnunum. Yapacak bir şey yok. Güçlü bir takımla oynuyoruz. Yolumuza bakıyoruz. 11 tane daha maçımız var. En yakın rakibimize 3 puan avantajımız var. Bunu korumaya devam etmek istiyoruz.

"Oyuncular hata yapabilir"

Futbol canlı bir oyun. Oyuncular hata yapabilir. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Kazanabilirdik, kazanamadık ama kaybetmedik te. Milli takım arası var en iyi şekilde değerlendirip final yoluna daha iyi girmek istiyoruz.

Oyuncuların bireysel performansları yukarı çıkıyor. Oyuncuların milli takıma gitmesi hem bize hem de oyuncular için güzel bir şey. Gitsinler oynasınlar, biraz dinlensinler. Oyuncuları da biraz anlamak lazım. Ben oynanan oyun ve mücadeleden oldukça memnunum...

"Halil Umut Meler'i istemiyoruz"

Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum.