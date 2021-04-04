Beşiktaş kenar yönetimi, Kasımpaşa maçında bazı pozisyonlarda maçın hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Teknik heyet, özellikle sarı kartı bulunan Kasımpaşalı oyuncu Aytaç Kara’nın Necip Uysal’a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. Meler, bu pozisyonda herhangi bir kart çıkarmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, bir süre sonra Aytaç Kara’yı oyundan aldı. Bu sırada Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Halil Umut Meler'e yönelik "Senin yapamadığını onlar yaptı." şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Protokolde bulunan siyah-beyazlı kulübün yöneticileri de bu ifadelere alkışlarla destek verdi.





Sergen Yalçın 'bir daha maçlarımıza istemiyoruz' dedi, MHK dinlemedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Beşiktaş camiasında çok büyük tepkilere yol açmıştı.

MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



