Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, kayıp için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıdaki oyunda basit pas hataları ve üretme anlamında yaşadığımız sıkıntılar, rakibi rahat oynatmamız mağlubiyetle ayrılmamızı sağladı” diye konuştu. Bu sonuçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca, “Sezonun bitmesine daha var. Avantajlı olan biziz. Önümüzde 10 maç var. Tekrar kazanmaya başlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şimdi çarşamba gününe hazırlanmamız gerekiyor. Zor bir maçımız var” ifadelerini kullandı.

‘Töre’nin fizik gücü yoktu’

Oyuncu tercihlerinin sebeplerini de anlatan Yalçın, “Elimizdeki en güçlü kadroyu sahaya sürdüğümüz kadro olarak gördük. Necip zaten sağ bek oynayan bir oyuncu. Gökhan Töre hazır değildi, 90 dakika oynayacak fizik gücü yoktu. Bundan önceki maçlarda kenardan ve merkezden üretiyorduk. Topu rakibe bırakmadık. Oyun anlayışımız neyse onu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci yarıda takım daha fazla mücadele etti, daha fazla konsantrasyonu vardı. Bulduğumuz pozisyonlar da var ama istediğimiz sonucu alamadık. 10 maçımız daha var. Çarşamba gününe iyi hazırlanıp galibiyetle çıkmaya çalışacağız” sözlerini sarf etti.

‘Aytaç’ı atması gerekiyordu’

Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasına da atanan hakem Halil Umut Meler ile ilgili de Yalçın, “Hakemle ilgili konuşurken kötü bir hakem demedim. Enerjisi bizim takımla bağdaşmıyor. Akan oyunda ciddi problemler var. Bunu anlatmaya çalıştım. Bu gayet doğal bir tepkiydi. Kimseyi kırmadan, aşağılamadan bir takım teknik direktörü olarak tepki gösterdim. Aytaç’ın sarı kartı vardı, ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Başka şeyler de oluyor. Bunu futbolculuğumda da yaşadım. Aynı şeyleri yaşamamak için tedbir almaya çalışıyorum” diye konuştu.