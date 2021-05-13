Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından önceki akşam Karagümrük’e de kaybederek şampiyonluk yarışında puan farkını eriten oyuncularına sert çıktı. Vodafone Park’ta 2-1 Karagümrük’ün üstünlüğüyle tamamlanan mücadele sonrasında soyunma odasında oldukça sinirli bir görüntü sergileyen Yalçın’ın, “Sahada anlamsız stres yaşadınız ve gereksiz bir gerginlik içerisindeydiniz. Yarışta en rahat olan takım bizdik ama şimdi bu durumu tersine çevirdiniz. Yarattığımız baskıdan sadece kontratakla çıkabilen Karagümrük karşısında savunmayı çok boş bıraktık ve cezasını kendi evimizde 3 puan bırakarak ödedik” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Gözler İzmir’de kulaklar İstanbul’da...

Sözlerinin devamında cumartesi günü Göztepe’yle oynayacakları karşılaşma öncesinde en ufak hata şanslarının kalmadığını belirten tecrübeli teknik adam, “Artık her şey bizim elimizde değil. Resmen rakiplerimizi yarışın içerisine dahil ettik. İzmir’de olabildiğince farklı kazanıp rakibimizin maçından gelecek haberi bekleyeceğiz. Şampiyonluk yarışının bu noktaya gelmesi, benim için büyük hayal kırıklığı oldu” diyerek konuşmasını tamamladı. Süper Lig’de sezonun kaderini belirleyecek 42. haftada cumartesi günü saat 20.30’da 81 puanla lider Beşiktaş, artı 2 averaj üstünlüğüyle Göztepe mücadelesine lider olarak çıkacak. Aynı puanda bulunan Galatasaray ise Yeni Malatya’yı Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak.

Orhan Yıldırım



