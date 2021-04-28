Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda formayı kapan Gökhan Töre, etkili futbolunu Çaykur Rizespor maçında da sürdürdü. Bu sezon 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Töre, 57'de sahneye çıktı ve takımını 2 farklı öne geçiren golü attı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuya "Atacaksın, sana demiştim!" dediği duyuldu.

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Kulüple opsiyonlu olmak üzere 1 yıl daha kontratı bulunan Töre, sezon sonuna kadar gollerine devam edip yeni dönemde de takımda kalmak istiyor. Sakatlıktan dönen ve sergilediği görüntüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 29 yaşındaki futbolu, sezon başı bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Töre, 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.



