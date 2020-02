Süper Lig'de 23. hafta maçında dev mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş iyi oynadığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Bugünki beraberlik ile çok yarışın içinde olduğumuz söylenemez. Güzel maç oldu. İki takımda iyi oynadı. Oyuncularımın performansımdan memnunum. Çok iyi mücadele ettiler. Bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz 1-1'ken 2-1'ken gerideyken hep pozisyona girdik. Atmamız gerekiyordu. Bizim açımızdan pozitif bir maç oldu.

Sergen Yalçın: Gelecek sezon yapılanmaya gideceğiz!

Ligin sonu için şunu söyleyeyim. Nerede bitirebilirser orada bitirmek istiyoruz. Kazanmak istediğimizi herkese gösterdik. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Bazı oyunsal anlamda problemlerimiz var. Bu sezonu bitirip önümüzdeki sezon için iyi bir yapılanmaya gitmeliyiz. Her şeyi konuşmak için erken.