Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesi için dün yapılan son idman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının şampiyonluk yarışındaki kredilerini tükettiğini söyleyerek kalan 6 maçın tamamında oyuncularından son derece dikkatli olmalarını istedi. Yalçın, “Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Tüm krediyi erkenden bitirdiniz. Şampiyonluk elimizde. Ya tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız ya da kendi elimiz ile ikram edeceğiz. Rakiplerin aldığı sonuçlara göre bir yere varamayız. Kendi yolumuzu kendimiz çizmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım