Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan 100'de 100 Futbol programında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin'in takımda kalacağını açıklarken Montero'nun büyük ihtimalle alınacağını orta sahaya da transfer yapılacağını ifade etti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Aklımda futbolcu olmak yoktu

Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 5'e gidiyorum ben daha. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var, gitsene dedi. Ne yapacağım baba dedim ama gittim. Sonra bir anda gelişti her şey. Çocukluğumuz Sarıyer'de Rıdvan Dilmen seyrederek geçti. Kilyos'ta oturuyorduk biz. Kilyos'tan Sarıyer'e sürekli Rıdvan Dilmen için giderdik.

Hiç eyvah demem

Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta. Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Ancak teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor.

Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı

Çalıştığım kulüplerde hiçbir oyuncuyla iletişim açısından sorun yaşamadım. Oyuncu benimle konuşarak sorununu çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben neden oynamıyorum?' dedi. Ben de neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan Özyakup iyi oyuncu ancak devamlılığı yok. Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor, sonra 1 hafta yok, sakat. Bir takımda 20-22 oyuncu varken tolerans geçemiyorsun. Yerine oynayan da iyi oynayınca formayı alıyor. Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı. Takımı bitirir. Camiayı bitirir. Ben bunu gördüm. Hiçbir türlü oyuncuya bağlı düzen olamaz.

Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim

Stadyumda imza töreni yapmak planda olan bir şey değildi. Tamamen tesadüf oldu. Tribünde o seyirciyi görünce şok oldum. Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim. Aldığımız sorumluluğun büyüklüğünü o ana kadar anlamadık. Geçtiğimiz sezon, bence tarihin en zorlu sezonu. Sezon başında işler iyi gitmiyordu ama sebepleri var. Taraftarlara çok yanlış bilgi veriliyor. Bizim gizli saklı işler yapmaktansa herkese anlatmamız lazım.

Avrupa'dan elendiğimize sevindik

Hesapta olmayan Paok maçı önümüze çıktı. Toplandık, 10 gün sonra Paok maçı var. Bana hazırlık maçı yapmadan Paok maçına çıktı dediler. 10 gün var. Ben bilmiyorum hazırlık maçı yapmasını, sen mi biliyorsun? Köy takımıyla oynuyorsunuz dediler. Hangi köy takımı? Geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik. Yaptığımız işin uzun vadeli planlar yapmaya uygun olmadığını düşünüyorum. Gönül ister ki 20 sene kalalım ama işin başarı boyutu var.

Planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var

Kariyer planım biraz sekteye uğradı. Geç geldim büyük takıma. 4 yıl önce gelmem lazımdı Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlamamda Beşiktaş'la başarılar kazandıktan sonra La Liga'ya gitmek var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Tabii ki de her hoca Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak ister ama şu an değil. Biz oyuncuyla anlaştık ama Federasyon limit yüzünden tescil etmiyor. Başkanımız limit aşmak için öyle gelirler buldu ki, o gelirlerle limiti aştık ve oyuncu aldık.

Şampiyonlar Ligi'nde zor gruba düştük

Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık büyük fark var. En zoruna düşmedik ama bence çok zor bir gruba düştük. Ülke futbolu olarak önce kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempoya ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyoruz ve antrenmanlarımız çok yüksek tempoda geçiyor. O tempoya hazırlıyoruz takımımızı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde rakibe göre format değiştireceğiz. Burada bir planın olacak. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde bir iki ilerlersin ama Şampiyonlar Ligi çok zor. Teixeira 8-9 aydır top oynamıyordu. İyi de çalışıyor. Oyuncuyu 60 dakika da olsa oynatıp maç kondisyonu verelim, Şampiyonlar Ligi'nde de 60 dakika oynatırız dedik. Batshuayi, Chelsea'nin kampından sezona hazır geldi.

Ghezzal transferi tesadüftü

Oyuncuyu inandırabilmek çok önemli. Yabancı oyuncuları inandırmak biraz daha zor çünkü arada tercüman var. Tercümanların da o anki duyguyu aktarmaları gerekiyor. Ghezzal'ın transferi tam anlamıyla bir tesadüftü. Telefondan seyrettim, topu alışına verişine baktım ve hemen getirmelerini söyledim.

Sizden daha iyi oynarım hatta

Oyunculara istediğimizi net anlatıyoruz. Geçen toplantıda söyledim. 'Siz koşmazsanız eğer, o zaman ben de futbol oynarım. Sizden daha iyi oynarım hatta. Ben topu alır, nokta atışı yaparım. Herkesten daha iyi yaparım ama koşamam. Yaşlandık.

Rıdvan Yılmaz'ı vermiyoruz, Montero'yu bonservisiyle alacağız

Rıdvan Yılmaz konusu canımı çıktı. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz dediler. O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon avroya veririz.

Yabancı kuralı kararını kim aldı?

Beşiktaş'ta bir şey olduğunda kararı ben alıyorum değil mi? Oyuncunun gelişi, gidişi. Doğalı bu. Şimdi ben soruyorum. Yabancı kuralını kararını kim aldı? TFF aldı demek beni tatmin etmez. Kararı alan kim? Futbolun ne kadar içinde? Yabancı kuralı kararını kim aldı önce onu açıklasınlar. Kim aldı bu kararı? 3 tane Türk oyuncu oynatmakla oyuncunun yetişeceğini mi düşünüyoruz? Sizce bu doğru mu?

Lanet olsun Necip'i sokalım oyuna

Salih atılınca 4. hakem bize ‘Sahada 3 Türk olmalı’ dedi. Biz de ‘8 yabancı olması gerekmiyor mu? E 8 yabancı var işte sahada’ dedik. Herkes bir şey söylemeye başladı. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun sokalım Necip’i oyuna dedim.

En hazır Trabzonspor

Şu anda dört büyük takımın da şansı var. Şampiyonluk yüzdesi vermek için daha çok erken. Herkes iyi kadro kurdu ve iyi başladı. Fenerbahçe ’nin iyi bir antrenörü var, iyi gidiyorlar, genç oyuncuları oynatıyorlar. Galatasaray 'da zaten Fatih hoca var. Konuşmaya gerek yok. Trabzonspor ise bence en hazır takım olarak görünüyor.

Ljajic istediğimiz seviyeye gelmedi

Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelemedi. Karagümrük ile hazırlık maçı oynuyorduk. Bu Larin'i nerede oynatalım dedik. Sol kenarda oynatalım, fizikli mizikli bakarsın iş yapar. Dedik ya, bu adam sol kenarmış zaten, santrfor falan değil. Hani bunları tesadüfen görüyoruz yani. Atiba öyle bir oyuncu ki sağ bekte, sol bekte, stoperde bile oynar. Eskiden futbolda oyunu ön liberolar kurardı. Artık stoperler kuruyor. Öyle de olmak zorunda. Yoksa eksik kalıyorsun. O pas bağlantısının içerisinde olmaları gerekiyor. Bakın dünyanın en iyi takımlarına. Nerede nasıl oynuyorlar. Adem Ljajic'i PAOK transfer etmek istiyor.

Gedson ile ilgilendik

Avrupa'daki maçları izlerken mantaliteyi kafamda kurgularım. Oyunu kurmaları, hücuma çıkışları ve topu kaptırdıklarında nasıl baskı yaptıkları... Oyunu çift taraflı oynanan bir oyuncuyu kim istemez? O yüzden Gedson ile ilgilendik. Artık Avrupa'da kimse tek taraflı oynayan futbolcu istemiyor

3 yıllık teklif gelse kabul etmem

Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım, sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum. Kontrat mevzusunu anlatayım. Başkana da anlattım. Herkes bilsin. 3 sene kontrat yaparsan tazminatı koyarım oraya. Alırım o tazminatı senden. Ben diyorum ki, kulübü niye zor duruma sokayım? Biz zaten buradayız.

Ersin, Larin, Rıdvan ve Güven'e teklif geldi

Bilmeden yazıyorlar. Bir kere başkanın evinde görüştük. İkinci görüşme Emre Kocadağ'ın evinde. Öyle bir imaj verildi ki, yok 800 verdiler 1 istedi yazıyorlar çiziyorlar. Yok öyle bir şey. Tatildeydik zaten. Hepimiz yorulduk. Anadolu’da hiçbir ekipten tazminat almadım. Orada da böyle bir kontrat yapmadım. Kontratlarımın hepsi 1 senelik her yerde ve tazminat eklemiyorum. Biz zaten buradayız. Olduğumuz yer belli. Camiamızın olduğu yer belli. Geçen seneden belli yani. Ersin’e ve Larin’e yurt dışından teklif geldi. Rıdvan’a Almanya’dan bir teklif geldi. Yakın zamanda Güven’e Championship’ten bir teklif geldi.

Cüneyt hoca küçük ayrıntıları kovalıyor

Cüneyt hoca çok iyi bir hakem ama küçük ayrıntıları kovalamasın diyorum. Salih'in ilk sarı kartını verme, ikinciye direkt kırmızı kart ver. Salih'in ilk hareketinin oyuncuyla ilgisi yok. Oyuncuyla ilgisi olsa ver zaten ama o zaman onların yaptıklarına da ver.