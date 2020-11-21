Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı sonrasındaki sözleri:

Kazanmak çok önemli. Çok zorlu bir periyoda girdik. Buradan 3 puanla ayrılmak çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyor hepsine teşekkür ediyorum. İlk yarıdaki performansları muhteşemdi.

İkinci yarı baskıyı biliyorduk. Nasıl kıracağımızı biliyorduk ama yedik o baskıyı. 3. golü bulduktan sonra arkadaşların laubali davranışları, oyunu rahata almaları 10 kişilik takımdan 2 gol yememize neden oldu. Bize yakışmadı hele 10 kişi kalmış bir takıma karşı.

Birileri var, birileri yok. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Haftaya Rosier da geliyor, N'Skala da geliyor. Bu şartlarda futbol oynamak herkes için çok zor. Atmosfer yok, bir senedir seyirci yok. Maç kazanmak çok zor. Çok mücadele etmek lazım. Çok iyi konsantre olmak lazım. Oyuncuların kafası da dışarıda ailesinde. Onların konsantre tutmak da zor. Oyunculara da kızmamak lazım böyle bir dönemde.

İyi mücadele ediyoruz. Özellikle ilk 45 dakikadan memnunum. Bu maçı galibiyetle atlattık, gayet mutluyuz, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe derbisine çok iyi şekilde hazırlanacağız.