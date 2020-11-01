Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u Cyle Larin'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Maç sonunda siyah beyazlıların teknik patronu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oynanan oyunu değerlendirerek sözlerine başlayan Sergen hoca şu ifadeleri kullandı:

Maç beklediğimiz gibi geçti. Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu kadar ağır bir savunmayı aşmak zor. Hatalardan faydalanmaya çalıştılar. Sonuçta geçtik. Gol biraz geç geldi ama olsun kazandık. Normale dönmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarla boğuşuyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz. İstatistiklerimiz her maç yukarıya doğru gidiyor. İyi bir gidişat olabilir devamında...

"HERKESİN ÖZVERİLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Bir şeyler yapmaya çalışan oyuncunun görüntüsü farklı oluyor. Biz bunu Larin'den değil bütün oyuncularımızdan istiyoruz. Oğuzhan da geriye dönüş sinyallerini verdi. Welinton savunmada çok iyi oynadı. Biz eleştirmeyi seviyoruz.

"KOLAY DEĞİL HAZIRLANMAK"

Oyuncuların morallerini bozmak için onları aşağı çekmek için eleştiriyoruz. Sezon öncesi hazırlık sürecimiz yetersiz. Kolay değil hazırlanmak. Biz oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biraz anlayış bekliyoruz. Bu galibiyetler bizi mutlu ediyor. Umarım camiamızı da mutlu ediyordur. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz.

SAKATLARDA SON DURUM

Kafasındaki açılmadan bir şey olmaz. Önemli bir şeyi yok gibi Welinton'un. Nkoudou dönemez. Hasic pazartesi çıkıyor idmanlara ama oynayamaz. Gökhan Töre de oynayamaz. Demek ki gelecek hafta sakatlıktan dönecek kimse yok.