Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maç önü açıklamasında flaş sözler söyledi. Karantina süreciyle sözlerine başlayan Yalçın, "İyiyim. Öncelikle arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir karantina süreci oldu. Cuma günü başladım çalışmaya. Tabii uzak kalmak zor. Biraz olayın dışında kalıyorsun. Ama yokluğumda Murat hoca vardı. Zaten tecrübeli ve başladığımdan beri birlikteyiz. O da bu süreci çok iyi yönetti. İyi bir süreç yönetti ben yokken. Tekrar döndük tekrar başladık. İnşallah bu süreci kimse yaşamaz." ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR HAZIR"

Yeni transfer Aboubakar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam "Aboubakar katıldı, gelene kadar takımıyla antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi. Hazır olduğunu söyledi. Biz de bu şekilde çabuk bir şekilde kadroya aldık. Zaten kenarda bekliyor. İlerleyen dakikalarda duruma göre değerlendirebiliriz." sözlerini sarf etti.

"LENS VE UMUT'U DÜŞÜNMÜYORUZ"

Jeremain Lens'in durumu hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bazı oyuncuları oyunun dışında bırakmak zorundayız. Biliyorsunuz yabancı kontenjan durumumuz da var. Lens'i ve Umut Nayir'i artık kadromuzda düşünmüyoruz. Muhtemelen ya dışarıda kalacaklar ya da başka takımda sezonu geçirecekler. Şu anda öyle düşünüyoruz." şeklinde konuştu.