Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Hatay'da kritik 2 puan bırakan ve zirve yolunda önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlı ekipte teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'1 puan, 1 puandır, kaybetmekten iyidir'

Aldıkları 1 puanın kaybetmekten iyi olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "1 puan, 1 puandır, kaybetmekten iyidir. Böyle zor deplasmanlarda 1 puanla dönmek ligin totalinde işe yarayabilir. Bu 1 puanı arayabileceğiniz zamanlar olabilir." dedi ve ekledi:









'Böyle golle yememeliydik'

"Bizim bugün savunma anlayışımız problemliyi, böyle golle yememeliydik. Sıkıntı yaşayıp basit hatalar yaparak gol yedik. Bunlar istediğimiz hatalar değil. 3-4 günde bir maç oynarken kolay değil, oyuncuları da anlamak lazım, bazen mental olarak düşebiliyorlar."

'Ligin totalinde böyle sonuçlar olacak'

"İkinci yarı kontrol bizdeydi, rakibe 1-2 kontra dışında müsaade etmedik. İlk yarıda oyunu da kaybedebilirdik. Kazanabilir miydik? kazanabilirdik de. Ligin totalinde böyle sonuçlar olacak. 5 haftadır kazanıyoruz, oyuncularım ciddi çıkış içinde ama Hatay deplasmanı çok zor deplasman. Çok hızlı ve iyi kontraya çıkan oyuncuları var. Böyle maçlar kolay değil. Ligde böyle maçlarda herkes kaybedip takılabiliyor."









'O bölgede oynayacak oyuncularımız var'

Kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayacak olan Welinton ile ilgili konuşan Yalçın, "O bölgede oynayacak oyuncularımız var, başka bir oyuncumuz oynar Welinton'un yerine. Welinton'u çarşamba günü kullanıp derbide başka bir oyuncuyu kullanacağız. Önce kupa maçına bakıp sonra derbiye bakacağız." dedi.

'Transfer için net olan bir şey yok'

Transfer ile ilgili sorulan soruya da cevap veren başarılı hoca, "Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz." diye konuştu.

'Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz!'

Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz! Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Çok zor bir durumdan geçiyoruz ekonomik olarak, fazla yabancımız var, şu anda bir değişim zaten planlayamıyoruz. Biz de isteriz 2-3 tane iyi transfer yapalım. O yüzden biraz bekleyeceğiz. İmkan olursa zaten başkanımız gereğini yapar.



