Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, maç sonu transfer ve yeniden yapılanma hakkında açıklama yapmak istediğini belirtti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Konuşulacak çok konu var. Bu hafta da olumlu geçmedi. Ayrılanlar oldu, bu da takımın üzerinde olumlu hava yaratmadı. Böyle olunca takımda sezon bitti, tatile gidiyoruz havası oluştu. O tarafı bizi olumsuz etkiledi. Bayağı bir oyuncumuz yok. Böyle olumsuzluklar var. Sonuçta oynayacak oyuncularımız da var. Kolay bir maç değil. Gençlerbirliği iyi sonuçlar elde etti. Sıralamada bir üst sıraya atlayabilir miyiz, onun çabasını vereceğiz. Maç sonu daha geniş açıklamalar yapacağım. Haberim olmayan transferler oluyor. Bunlar taraftarı yanıltmasın. İlk geldiğim günden beri heyecanlıyım. Uzun yıllar formasını giydiğim kulüpte antrenörlük yapmak... Antrenörlük yapmak da önemli değil, taraftarın büyük ilgisi beni şaşırttı ve heyecanlandırdı. Üzerimizdeki baskıyı bize hissettirdi. İmza törenindeki coşkulu sevinç görüntüsü üzerimizdeki baskı ve sorumluluğu artırdı. Beşiktaş için ligi 3. veya 4. bitirmek başarı değildir. Beşiktaş hep şampiyonluk için oynar. Başka bir hedefi olmaz. geçen sezon da bu sezon da bunun uzağında kaldık. Umarım önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Beşiktaş ortaya çıkar.