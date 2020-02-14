Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez kaybederken, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı ve 36 puanla 7. sırada kaldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, bu mağlubiyetle şampiyonluk hedefinde geride kaldıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti.

Şanssız bir gün geçirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Üzgünüz. Kaybetmeyi düşünmüyorduk ve istemiyorduk. Çok da kaybedecek bir oyun da oynamadık, tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssız bir günümüzdeydik. Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik, en çok üzen tarafı bu. Yavaş yavaş çözeceğiz problemleri. Bu maç bizi hedefin gerisinde bıraktı biraz, o yüzden çok üzgünüz.'' dedi.

Hücumda basit hatalar yaptıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, ''Bazı oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alması lazım. Oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncularımız var. Çünkü hücumda çok basit hatalar yapıyoruz. Kenara getiriyoruz, kesiyoruz, vuramıyoruz. Merkezden geliyoruz, basit hatalar yapıyoruz. Başakşehir'in gole kadar 1 tane pozisyonu, 1 tane şutu yok. 1 kontratakta golü yedik. Futbol böyle... Daha 12 haftalık bir süreç var ama kazanmamız gereken maçları kazanmaya çalışacağız ve ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." dedi.



