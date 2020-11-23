Ersin, Vida, Welinton, Rosier, N’Sakala, Oğuzhan ve Hasic’ten yoksun olmasına rağmen Medipol Başakşehir karşısında aldığı kritik galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, büyük maçlarda iyi oynadıklarını ve önümüzdeki dönemde iyi oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı hocanın, Başakşehir maçından sonra yardımcıları ve yöneticilerle yaptığı değerlendirmelerde, “Bu sezon Trabzonspor ve Başakşehir maçlarına baktığımızda ortaya iyi ve tempolu bir futbol koyduğumuz görülüyor. Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu oyunu tüm maçlarda sergilememiz lazım. Bunun için çalışıyoruz” dediği ortaya çıktı.

Eksiklere rağmen Başakşehir maçına takımını en iyi şekilde hazırlayan Sergen Yalçın, önümüzdeki dönemde daha iyi olacaklarının da altını çizdi.

Başakşehir karşısında rahatlık yüzünden son bölümlerde 2 gole engel olamadıklarını aktaran siyah-beyazlı hocanın, “Şu an tek sıkıntımız yediğimiz goller. Skor 3-0 olsa bile hücuma çok kalabalık çıktığımızda iyi geri dönmemiz lazımdı ama dönüşleri yapamadık. Aramızda top çevirerek gitsek hem zamanı hem de gücümüzü idareli kullanmış olurduk. Bu durum üzerinde çalışmamız lazım. Ligde dengeler daha çok değişecek. Biz üzerine kata kata gitmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın kazanma isteği beni çok umutlandırdı. Çok çalışıyorlar ve kazanmak için çok çaba sarf ediyorlar. Emekleri karşılıksız kalmadı. Önümüzdeki dönemde daha iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Skorer)