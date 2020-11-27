Beşiktaş, önemli eksiklerine rağmen Başakşehir karşısında galip gelmeyi başarmıştı. Zorlu bir fikstürden geçen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya kararlı. Özellikle Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı her konuşmada galibiyet üzerinde duruyor. Başarılı çalıştırıcı, "Geçtiğimiz haftalarda beklenmedik kayıplar yaşadık. Bu kayıpları ancak böylesi kritik maçları kazanarak telafi edebiliriz. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Kimse beraberliği aklından geçirmesin" sözleriyle beklentisini öğrencilerine net bir şekilde anlattı.

'Biz Beşiktaş'ız'

Zirvenin gerisinde kaldıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, "Rakibimiz formda ve çok kaliteli bir kadrosu var. Ancak biz de Beşiktaş'ız. Başakşehir karşısında favori değildik, kazandık. Yine favori gösterilmiyoruz ama önemli değil, yine kazanacağız. 3 puanı alıp iddiamızı sürdüreceğiz" sözleriyle öğrencilerini motive ediyor.