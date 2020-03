Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs salgını nedeniyle herkese ‘evde kal’ çağrısının yapıldığı şu günleri evinde komşuları Serhat Mert ve Mehmet Şaik ile birlikte geçiriyor.

Zaman zaman annesinin kendi elleriyle yaptığı yemeklerden gönderdiğini belirten Yalçın, hareket alanının iyice daraldığı mevcut süreç için, “İnsanın kendine harcayacağı zamanla yüzleşiyorum. Yapmak istediklerim ama yapamadıklarım...” diyor.

5 NİSAN'A KADAR İZİN

Tüm futbolculara 5 Nisan’a kadar izin verdiklerini ve hepsinin İstanbul’da olduğunu vurgulayan Yalçın, “Oyuncularla gerektiği zaman telefonla konuşup bilgi alıyoruz. Teknik ekibimizde yer alan arkadaşlar, futbolcuları takip edip, bireysel antrenmanlarını ne ölçüde yaptıklarını kontrol ediyorlar” dedi.

21 YAŞINDA ANTRENÖRÜN ÖLDÜĞÜNÜ UNUTMAYIN

Süper Lig’in play-off yöntemiyle tamamlanmasına yönelik tartışmaları değerlendiren Sergen Yalçın, “Bu ortamda tek sorunumuz sağlıklı olmak. Önce insan. Şu an için böyle şeyleri konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Play-off vesaire seçenekleri gündeme getirenler önce sağlıklarıyla ilgilensin. Koronavirüs yüzünden henüz 21 yaşındaki bir İspanyol futbol antrenörün (Francisco Garcia) öldüğünü unutmayalım. Herkesin bu durumdan ibret alması gerek. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Ligin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey konuşmak yanlış olur. Biz 5 Nisan’dan sonra yol haritası çizeceğiz. Belki 30 Mayıs’da ligler başlayabilir. Ya da bu sezon iptal edilir. Bilemiyoruz. Her türlü olumsuzluğu düşünüyoruz ve plan yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI...

Uzun aradan sonra ilk kez önceki gün evinden çıkıp Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerden Erdal Torunoğlu ve Emre Kocadağ’la gelecek sezonla ilgili toplantı yaptıklarını söyleyen Yalçın, gönderilmesi düşünülen oyuncular konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

KARIUS'UN YERİNE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KALECİLER...

Yalçın, “Önce sağlık diyoruz ama hayat devam ediyor. İşimizi düşünmek zorundayız. Şu anda kafamda dört bölgeye transfer düşünüyorum. Karius’un yerine scout ekibimizin izlediği dört kaleci var; ikisi yerli. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir transfer raporu hazırlayıp yönetime sunacağız” dedi.

HERKES DİKKATLİ OLSUN

İçişleri Bakanlığı’nın sanal dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak için hazırlattığı kamu spotunda rol alan Sergen Yalçın, “Herkes evine kapanmış olduğu için sanal dolandırıcı tehlikesi daha da arttı. Herkes dikkatli olsun” dedi.

SPOR YAPMIYORUM

Evde vakit geçirmek için genellikle televizyon izlediğini belirten Sergen Yalçın, A Spor’a yaptığı açıklamada, “Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız” diye konuştu.

HEPSİ PROFESYONEL

Yalçın, normal antrenman yapamamanın önemli bir tehlikesine dikkat çekerek, “3-4 hafta bu şekilde devam edersek tüm oyuncular en az yüzde 50 geriye gider. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini bilir” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, F.Bahçe İdanri Menajeri Cenk Renda ve isimleri açıklanmayan F. Bahçeli futbolcu, basketbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. (Hürriyet)