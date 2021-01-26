Sergen Yalçın’dan çifte transfer!

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci yaşanıyor. İlk yarıda 2 futbolcu da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takıma katkı veremezken son haftalarda sakatlıklarını atlatıp kadroya dahil olmaya başlamıştı. Karagümrük maçında oyuna sonradan giren Ljajic, rakibi karşısında golü bulmuş ancak VAR’a takılmıştı. Sırp oyuncu, önceki gün oynanan Göztepe maçında ise gol sevincini doyasıya yaşadı. İkinci yarının başında Mensah’ın yerine oyuna dahil olan Ljajic, 48. dakikada skora eşitliği getirirken takım arkadaşları yıldız oyuncunun golüyle büyük coşku yaşadı. Sezon genelinde beklentilerin altında kalsa da oyuncusuyla yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın, başarılı futbolcuyu tekrar kazanmayı başardı. Yıldız ismin ilk etapta ara transfer döneminde gönderilmesi beklenirken şimdi ise kendisiyle yola devam edilmesi düşünülüyor.

‘Beklentimiz büyük’

Adem Ljajic gibi Galatasaray maçıyla birlikte kadroda kendisine yer bulmaya başlayan Gökhan Töre de eski günlerine dönüş sinyali verdi. Galatasaray derbisinde N’Koudou’nun attığı golde topu iyi taşıyan Töre, Göztepe karşılaşmasında da galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu.

29 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık ortayla Aboubakar’ı golle buluştururken bu sezonki ilk asistine imza attı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın 2 oyuncudan da ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle verim alamadıklarını söylerken, “Adem ve Gökhan bizim için yeni transfer etkisi oluşturacaktır. 2 futbolcudan da ligin ikinci yarısında beklentimiz büyük” ifadelerini kullandı.



