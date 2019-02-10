Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, Beşiktaş iddiaları hakkında ise 'Beşiktaş'la hiç görüşmedim. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'un başındayım' ifadesini kullandı.

10 Şubat 2019, Pazar 19:06
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Göztepe'yi tebrik ederek basın toplantısına başladı.

Basit goller yediklerini ifade eden Yalçın, "1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı. Beşiktaş'la hiç görüşmedim. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'un başındayım. Ligi iyi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tek konsantrasyonumuz Alanyaspor " dedi.

Ozan Tufan'ın her geçen hafta iyiye gittiğini belirten Yalçın, "Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan'ı görebiliriz" yorumunu yaptı.

DHA


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