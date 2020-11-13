Sergen Yalçın, hakkında çıkan ’Görevi bırakma kararı aldı’ iddialarını yalanladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sosyal medya ile uğraşmak çok zor. Herkes istediği şekilde istediğini yazdığı için cevap vermek durumunda kalıyoruz. ’Ayrılık kararı aldı’ diye haberler çıkmış. Bu haberler kulübü yıpratmak, bizi yıpratmak için çıkıyor. Oyuncular hakkında da çıkıyor. Bunları anlamak mümkün değil. Bir seneden beri pandemi yüzünden zor bir süreçteyiz. Seyirci yok, koronavirüs vakaları meydana geldi. Bu tür haberler üzücü” dedi ve ekledi:

‘Normal bir kulüp değil’

“Herkesin bilmesi gereken bir şey var, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Belki normal bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilir ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler burada söz konusu olamaz. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ben zaten Beşiktaş kimliği olan ve buranın adamıyım. Camianın sembol isimlerinden biriyim. ’Hoca bıraktı, bırakma kararı aldı’ gibi şeyler burada mümkün değil.”