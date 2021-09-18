UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Borussia Dortmund karşısında ortaya koyduğu pozitif futbola rağmen sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Dortmund maçındaki skor her ne kadar üzücü olsa da oynanan futboldan memnun kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın, aynı ciddiyet ve anlayışın Antalyaspor karşısında devam etmesini istedi.

Kadrodaki önemli eksiklere karşın Dortmund gibi bir takım karşısında korakor bir mücadele sergilediklerinin altını çizen siyah-beyazlı hocanın, “Nasıl Şampiyonlar Ligi maçına yüksek motivasyonla ciddi bir şekilde hazırlandıysak, Antalya karşısında da aynı şekilde oynamalıyız. Bizim bu anlayışı ve bu tempoyu sadece Şampiyonlar Ligi’ne değil sezon boyunca tüm maçlarda göstermemiz gerekiyor” diye konuştuğu öğrenildi.

‘Önce güzel futbol ’

Teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların her zaman güzel futbol ve sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım izlemek istediğine de vurgu yaptı.

Antalyaspor maçı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda beklentilerini aktaran siyah-beyazlı hocanın, “Bizim hedefimiz rakip kim olursa olsun kendi futbolumuzu oynamak olmalı. Aklımız Dortmund maçında kalmasın. Yine aynı havayı yakalamalıyız. Bazen Avrupa maçları dönüşü sıkıntılı olur. Yorgunluğumuz da var ama bahane değil. Rakibimiz elbette bu durumdan yararlanmak isteyecektir fakat biz yine aynı ciddiyetle kendi işimize bakacağız” diye konuştuğu vurgulandı. (Skorer)