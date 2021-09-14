UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş , sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları:

"Oynayacağımız organizasyon futbolun gerçekten en üst seviyesi bana göre. En üst organizasyonu... Özellikle biz Beşiktaş camiası olarak böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok heyecanlı, çok mutluyuz. Hedefimiz elbette gruptan çıkmak. İlk ikinin içinde grubun sonunu görmek istiyoruz. Ancak çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. İşlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Takım olarak iyi bir oyun, uyum içerisinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla birlikte en azından bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama ümidimiz var, heyecanlıyız"

"Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor tabi ki. Hayal gibi bir şey. Gerçekçi olmak lazım. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımız zaman kolay değil. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. İstek, arzu, mücadele, kazanma hırsı elbette bunlar çok daha önemli şeyler. Bu anlattığım şeyleri saha içinde yakalayabilirsek oyunun temposunu, ikili mücadeleleri yakalayabilirsek eğer ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Final bölümüne ilişkin soruda finalin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Hayal kurabilir miyiz belki kurabiliriz"





"Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. İnşallah İstanbul'un üç büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka."

"Beşiktaş olarak oynadığımız her maçta kendi oyun planımızı uygulamaya ve heyecanlı bir oyun izletmeye çalışacağız. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceksiniz. Teixeira'nın sakatlığı çok sürmez ama Vida'nınki biraz süre alabilir.

"Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var, bu sene iyi bir kadro kurduk, Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig 'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez."

"Her takımın açığı vardır. Bir takımın eksiğinin olması, senin o eksikleri kullanarak onu yeneceğin anlamına gelmiyor. Senin saha içinde onu ne kadar değerlendirebileceğine bağlı. Konuşması güzel de oyunda öyle olmuyor, kolay olmuyor. Yarın Ersin hariç bütün oyuncularımız yabancı olacak gibi görünüyor. Seneye dört Türk oyuncuyla oynayacaksak, ona göre planlama yapıyoruz. Sonra beşle yapıyorsak, ona göre planlama yapılır. Herkes bu kurallara göre plan yapıyor. Yoksa bizim bir eleştirimiz yok."

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