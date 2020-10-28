Sergen Yalçın'a sosyal medyada destek

Maç sonrası otobüste açlığını soğuk sandviç ile bastıran Sergen Yalçın için sosyal medyada hem duygusal hem de eğlenceli yorumlar vardı

28 Ekim 2020, Çarşamba 08:47 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'a sosyal medyada destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 3-2 kazanılan Denizlispor maçı sonrası takım otobüsünde soğuk sandviç yediği görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu. Tecrübeli hocaya, destek veren duygusal mesajlar kadar, eğlenceli yorumlar da yapıldı.

İşte mesajlardan bazıları:

 Sergen hocam kendisini ödüllendirmiş.

 Hakkın ödenmez hocam.

 Güneşli günleri seninle yaşayacağız.

 Menemenden sandviçe.

 Hiç tanımasam İstanbul'dan memleketine giden amca derdim.

 Adamı bir köfteciye, kebapçıya götürseydiniz bari…

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