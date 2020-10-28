Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 3-2 kazanılan Denizlispor maçı sonrası takım otobüsünde soğuk sandviç yediği görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu. Tecrübeli hocaya, destek veren duygusal mesajlar kadar, eğlenceli yorumlar da yapıldı.

İşte mesajlardan bazıları:

Sergen hocam kendisini ödüllendirmiş.

Hakkın ödenmez hocam.

Güneşli günleri seninle yaşayacağız.

Menemenden sandviçe.

Hiç tanımasam İstanbul'dan memleketine giden amca derdim.

Adamı bir köfteciye, kebapçıya götürseydiniz bari…