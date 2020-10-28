Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 3-2 kazanılan Denizlispor maçı sonrası takım otobüsünde soğuk sandviç yediği görüntüler, sosyal medyada günün konusu oldu. Tecrübeli hocaya, destek veren duygusal mesajlar kadar, eğlenceli yorumlar da yapıldı.
İşte mesajlardan bazıları:
Sergen hocam kendisini ödüllendirmiş.
Hakkın ödenmez hocam.
Güneşli günleri seninle yaşayacağız.
Menemenden sandviçe.
Hiç tanımasam İstanbul'dan memleketine giden amca derdim.
Adamı bir köfteciye, kebapçıya götürseydiniz bari…