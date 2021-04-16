Sergen Yalçın: Yapılan fikstür komik
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçı öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi. Her takımın eksikleri olduğunu ve bunu konuda konuşmanın çok da gerekli olmadığını belirten Yalçın, hazırlanan 5 maçlık fikstürle ilgili olarak ise TFF'yi eleştirdi ve "Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi. " ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:
Eksikler herkeste var. Cezalılar, sakatlar, Kovid'ler... Normal açıkçası bu tür eksikler, o yüzden ondan bahsetmek çok da mantıklı değil. Çok zor müsabaka olacağını düşünüyorum. Ankaragücü, Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bizim hedefimiz ise şampiyonluk. Fire vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Mutlaka kazanmak istiyoruz.
Hamle şanslarımız da var. Gerekirse bunları da uygulayacağız.
Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi.
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