Sergen Yalçın: Vazgeçmediğimizi herkese gösterdik

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe’yi 2-1 yenen ve 84 puana ulaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray’ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sergen hoca şunları söyledi: Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Çok bunaldık. Dakikalar geçmedi, otelde beklerken. Bir an önce maç oynansın şampiyon oluyorsak olalım olmayacaksak olmayalım. Ama kısmet olduk."

'Hayırlı olsun'

"Mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Karakter gösterdiler, 6-7 sakat her zaman ama çok karakterliler, hepsini öpüyorum. Ekibimle birlikte ilk defa kupa kazanıyoruz. Murat Şahin'e ayrı bir teşekkür sunuyorum. Ekibe çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir kupa daha var ama ona daha bakacağız. Bu sezon alıştık çok zor bir sezon, vazgeçmedik. Vazgeçmediğimizi de herkese gösterdik. Hayırlı olsun. Ahmet Nur Çebi, çok büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Bütün başarı oyuncularımızın. Biz elimizden geldiğince onlara abilik yapmaya çalıştık. Oyuncularımızın primlerini, ödemelerini hep yaptı. Örnek başkanlık gösterdi."

Şampiyonluk baskını!

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan Sergen Yalçın, açıklamalarda bulunduğu sırada oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. Yalçın soruları yanıtlarken bir anda soyunma odası Siyah-Beyazlı futbolcularla doldu. Gökhan Töre mikrofonu alıp şampiyonrluk tezahüratları yapan arkadaşlarını yönlendirirken, kutlama burada da devam etti.