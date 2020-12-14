Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi. Yalçın, “İki takımın da zaman zaman aldığı oyun üstünlüğüyle dengeli bir maç oldu. Oyunun ilk başlarında etkili değildik ama etkili olmamıza rağmen net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Golü bulabilseydik oyun çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama gol bulamadık. Skoru 2-0 yaptılar sonrasında biz bir gol atarak 2-1 yaptık. İlerleyen dakikalarda biz baskı yapmaya çalıştık ama çok sonuç vermedi. Üzgünüz” diye konuştu.

‘Hakemlere futbolu öğretin’

Hakem hatalarına da değinen Yalçın, “Sürekli VAR’dan dönen pozisyonlar var. Bizim daha lehimize verilen bir VAR karar ben daha görmedim. Bu maçta topu görmeyen Rachid, arkası dönükken top eline çarpıyor hemen VAR’dakiler çağırıyor ve penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Buradan MHK’ya sesleniyorum. Hakem arkadaşlara futbolu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz ama en azından lütfen böyle maç yönetmemelerini sağlayın” açıklamasında bulundu.

‘Bu şekilde devam etmez’

Sözlerinin devamında hakem kararlarını eleştirmeyi sürdüren Sergen Yalçın, “4’üncü hakem arkadaş sürekli bana ‘konuşma, bana itiraz etme’ diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki, pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Bu şekilde devam etmez. VAR’ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. Tamamen VAR’da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz” ifadelerini kullandı.



