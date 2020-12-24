Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa ifadeleri şu şekilde:

Maçtan önce de söyledim. Çok zorlu bir maç olacaktı. Ankaragücü de çok iyi oynadı. Bu soğuk Ankara akşamında 3 puan almak çok önemliydi. Bizim için gerçekten çok değerli. Devre arasında da oyuncularla konuştuk, duran toptan gol atabileceğimizi söyledim. iyi savaştık. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek zorunda kalacağız. İyi konsantre olmalıyız, iyi dinlenmeliyiz. Zor bir periyottayız. Gökhan Töre ve Adem (Ljajic)'in zaten dönme ihtimali çok zor. Nsakala sakatlandı, durumu en bilmiyorum. Bazen oyuncuları değişik bölgelerde oynatmak zorundayız. Bugün belki çok beğenilecek bir oyun oynamadık ama bazen iyi oynanmaz. 3 puan önemli. Eleştirilere bakıyorum, 'Şöyle oynadı, böyle oynadı' deniyor. Maçın 90 dakikası iyi oynanmaz. İyi oynadığın bölümlerde golü bulursun.

Yan hakem 20 metre ofsaytta bayrak kaldırmıyor, VAR'ı bekliyor. Ama orta hakem bizim golde direkt düdük çalıyor. VAR niye var? Neden düdük çalıyorsun? Gel seyret, sonra faulse verirsin. Bence faul değil ama faulse de o zaman VAR iptal eder. Ben buradan sitemimi belirtiyorum sonra TFF sportmenliğe aykırı konuştuğumu söylüyor. Burada sportmenliğe aykırı bir durum var mı?

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