Sergen Yalçın: VAR hakemleri kaderimizle oynamasın!

Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı konuşmada Cenk Tosun’a övgüler yağdırdı, çok gol kaçırdıklarından yakındı ve bir kez daha hakemlere yüklendi. Başarılı teknik adam, “Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. İnşallah önce bize sonra Milli Takım’a katkı yapacak” dedi.

‘Rahat davranıyorlar’

Çok net goller kaçırdıklarından yakınan Sergen Yalçın, “Oyuncularım gol pozisyonlarında biraz rahat davranıyor. Maçı erken bitirebilirdik. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Yalçın, kendisi hakkında yapılan, “Hakemlerle ilgili çok konuşuyor” eleştirilerine de yanıt verdi.

‘Çay, kahve içsinler...’

Genç teknik adam, “Evet, konuşuyorum. Lig ve Konya’da verilmeyen penaltılara bakın, sonra siz karar verin. Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR’daki arkadaşlar çay kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Böyle olmayacak! Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay değil. Bırakın maç sahada oynansın. VAR’daki arkadaşlar dikkat etsinler, hocaların, camiaların kaderiyle oynamasınlar. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar” diye konuştu.

Yalçın’dan Dorukhan sürprizi

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına önemli oyuncularından yoksun gitti. İki sol bekten N’Sakala cezası, Rıdvan ise sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Bu bölgede Necip Uysal’ın oynaması beklenirken, Sergen Yalçın sürpriz bir tercih yaptı. Başarılı teknik adam, Dorukhan Toköz’ü savunmanın solunda oynattı. Stoperde ise Vida cezalı, Montero sakattı. Dorukhan’ın sol beke çekilmesiyle birlikte Necip Uysal, defansın göbeğinde Welinton’un partneri oldu.



