Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesinin ardından siyah-beyazlı takım adeta şaha kalktı. Özellikle hücum istatistikleri çok yükselen Beşiktaş'ın 5 maçta gol ortalaması 1,80 olarak gerçekleşirken ilk 19 haftada 29 golle 1,53 ortalamaya sahipti. Yenilen gol oranı da 1,37'den 1,00 değerine düştü.

Avcı ile 1,57 puan ortalaması, Sergen Yalçın ile 2,00 puan ortalaması

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 19 maçta 30 puan toplamış ve 1,57 puan ortalaması ile mücadele ederken Sergen Yalçın ile 5 maçta 10 puan alan 2,0 ortalamaya yükseldi. Beşiktaş özellikle deplasmanda zorlandığı sezonda Sergen Yalçın ile iki kritik dış saha maçını kazandı.

Atılan gol, şut sayısı, topla oynama, korner..tüm istatistiklerde Sergen Yalçın

Sergen Yalçın döneminde ofansif anlamda çok etkili olan Beşiktaş maç başına 17,8 şut ortalaması yakaladı ve Abdullah Avcı dönemine oranla müthiş bir fark üretti. Abdullah Avcı döneminde 13,4 ortalama sahip kara kartallar, böylece her maç 4'ün üzerinde fazla şut çekmiş oldu. İsabetli şut ortalaması 4,9 değerinde 6,2 değerine yükselirken korner ortalaması 6,3'ten 7,6 oldu. Beşiktaş topla oynama ortalaması %64 değerine çıkarken isabetli pas oranı ise %83,9'dan %84,6 oranına çıktı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru