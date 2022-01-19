Sergen Yalçın: 'Tüm altyapıyı ben kurdum'

Yayıncı kuruluş beİN Sports’un moderatörü Güntekin Onay, Karagümrük- Beşiktaş maçı sonrası, Sergen Yalçın’la geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayı anlattı.

Onay, Yalçın’ın sözlerini şöyle aktardı:

· Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım.

· Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim.

· Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim.

PROJE UZUN VADELiYDi

· Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. · Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz.

· Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı.