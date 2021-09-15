Beşiktaş 'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, B. Dortmund maçı için kararını verdi. Kaleci Ersin dışında tamamı yabancı isimlerde oluşan bir kadro ile sahaya çıkan Yalçın, Süper Lig 'deki 8+3 kısıtlamasından bu maçta kurtulmuş oldu. Sergen Yalçın sakatlıklar nedeniyle yedek kulübesini yerlilerden oluşturdu.

Beşiktaş'ın yedekleri:

Mert Günok, Rıdvan, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman

Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Nkoudou, Vida ve Hasic'in sakatlıkları var ayrıca Ljajic, Lens ve Douglas ise kadro dışı konumunda bulunuyor.







