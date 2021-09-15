Sergen Yalçın tercihini yaptı! Yedek kulübesi Türk, ilk 11'de 10 yabancı...
Beşiktaş'ın B. Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi grup maçının kadroları belli oldu. Süper Lig'deki 8+3 yabancı kuralına rağmen Avrupa Kupalarında böyle bir kısıtlama yok. Sergen Yalçın böylece sahaya 10 yabancı oyuncu ile çıkarken yedek kulübesinin tamamı yerlilerden oluştu.
Beşiktaş 'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, B. Dortmund maçı için kararını verdi. Kaleci Ersin dışında tamamı yabancı isimlerde oluşan bir kadro ile sahaya çıkan Yalçın, Süper Lig 'deki 8+3 kısıtlamasından bu maçta kurtulmuş oldu. Sergen Yalçın sakatlıklar nedeniyle yedek kulübesini yerlilerden oluşturdu.
Beşiktaş'ın yedekleri:
Mert Günok, Rıdvan, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman
Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Nkoudou, Vida ve Hasic'in sakatlıkları var ayrıca Ljajic, Lens ve Douglas ise kadro dışı konumunda bulunuyor.